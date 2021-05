Oldenburg

Mehrere Brände in Oldenburg: Polizei vermutet Brandstiftung

25.05.2021, 08:07 Uhr | dpa

Gleich zu mehreren Bränden sind Feuerwehr und Polizei in Oldenburg in der Nacht zum Dienstag ausgerückt. Die Ermittler vermuten Brandstiftung. Am frühen Morgen habe eine Streife hellen Feuerschein bemerkt, teilte die Polizei mit. Unter einer Brücke standen demnach Sperrmüll und anderer Abfall in Flammen. Eine Stunde später meldete eine Zeugin den Brand eines Papiercontainers - und schon während des Einsatzes bemerkten Beamte in einem Innenhof ein weiteres Feuer. Auch in diesem Fall brannte ein Papiercontainer. Das Feuer griff auf die Fassade einer Gaststätte über und breitete sich bis in den Dachstuhl aus. Die Bewohner eines Nachbarhauses mussten in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gab es nicht.