Neubrandenburg

Fünf Kandidaten für 10.000 Euro-Kunstpreis in Neubrandenburg

25.05.2021, 09:48 Uhr | dpa

Neubrandenburg (dpa/mv) – Zwei Frauen und drei Männer bewerben sich mit ihren Kunstwerken um einen der wichtigsten Kunstpreise in Mecklenburg-Vorpommern. Es handelt sich um den mit 10.000 Euro dotierten Preis für moderne Kunst der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe, der am 13. Juni in Neubrandenburg verliehen wird, wie eine Sprecherin der Kunstsammlung Neubrandenburg am Dienstag erklärte.

Die von einer Jury nominierten Bewerber sind die Zeichnerin Claudia Heinicke (Greifswald), Installationskünstlerin Cindy Schmiedichen (Greifswald), Maler Peter Klitta (Schwerin), Bildhauer Reinhard Buch (Ribnitz-Damgarten) und der Künstler und Leiter des Caspar-David-Friedrich-Instituts Greifswald, Christian Frosch.

Der Kunstpreis wird seit 2006 alle zwei Jahre vergeben, was 2020 aber wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben worden war. Die Versicherung arbeitet dazu mit der Kunstsammlung Neubrandenburg zusammen. Dort werden die Arbeiten der Kandidaten vom 16. Juni bis 29. August unter dem Motto "Fünf Positionen der Gegenwart in Mecklenburg-Vorpommern" in einer Ausstellung zu sehen sein. Schirmherr des Wettbewerbs ist der Künstler Günther Uecker (Düsseldorf).