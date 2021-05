Magdeburg

Grüne: Klimagesetz in ersten 100 Tagen der neuen Regierung

25.05.2021, 11:48 Uhr | dpa

Cornelia Lüddemann, Vorsitzende der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Grünen wollen den Klimaschutz nach der Landtagswahl zur obersten Priorität der Regierungsarbeit machen. "Klimaschutz ist die zentrale Aufgabe unserer Generation - darum muss er auch endlich zur zentralen Aufgabe unserer Regierung werden", teilte Grünen-Spitzenkandidatin Cornelia Lüddemann am Dienstag mit.

Die neue Landesregierung müsse daher in den ersten 100 Tagen ein Klimaschutzgesetz in den Landtag einbringen, forderte Lüddemann. "Nur so kann Sachsen-Anhalt bis 2035 klimaneutral werden." Einen Entwurf für ein solches Konzept haben die Grünen demnach bereits ausgearbeitet.

Die Partei fordert darin unter anderem, die Nutzung erneuerbarer Energien in Sachsen-Anhalt massiv auszubauen und bis spätestens 2035 komplett auf grünen Strom umzusteigen. Davon werde das Land auch wirtschaftlich profitieren. "Indem wir Strukturwandel und Energiewende in Sachsen-Anhalt voranbringen, schützen wir unser Klima, schaffen dabei zahlreiche Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass unser Land langfristig zukunfts- und konkurrenzfähig bleibt", sagte die Spitzenkandidatin.