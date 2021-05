Ober-Mörlen

Geldautomat gesprengt: Hoher Sachschaden

25.05.2021, 11:55 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben in Ober-Mörlen in der Wetterau einen Geldautomaten gesprengt und einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Die Polizei schätzte diesen auf mehrere Hunderttausend Euro, wie die Beamten mitteilten. Der Automat war einem Sprecher zufolge im Erdgeschoss eines Gebäudes untergebracht. Unklar sei, wie viel Geld die Täter erbeutet haben. Nach den ersten Erkenntnissen waren in der Nacht zum Dienstag vier bis fünf Männer zur Tat geschritten. Diese sollen maskiert und komplett schwarz gekleidet gewesen und mit einem dunklen Auto davongerast sein. Die Polizei ermittelt und sucht nach weiteren Zeugen.