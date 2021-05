Warburg

Reifen geplatzt: Sattelzug verliert leere Bierflaschen

25.05.2021, 15:19 Uhr | dpa

Ein geplatzter Reifen an der Zugmaschine eines Sattelzuges hat am Dienstag für einen Unfall zwischen Warburg und Breuna in Fahrtrichtung Kassel gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug gegen 7 Uhr aufgrund der Panne nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke geprallt. Dabei kippte der Auflieger des Sattelzuges nach rechts und verlor einen Großteil seiner geladenen Getränkekisten mit leeren Bierflaschen. Das Fahrzeug blockierte beide Fahrstreifen.

Der 47-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 70.000 Euro geschätzt. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A44 in Richtung Kassel stundenlang voll gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.