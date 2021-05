Magdeburg

Land fördert Digitalisierung des Mittelstands

25.05.2021, 16:01 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt hat die Digitalisierung mittlerer und kleinerer Unternehmen in den vergangenen Jahren mit 92 Millionen Euro gefördert. Insgesamt habe das Land dabei rund 1.100 Digitalisierungsprojekte unterstützt, teilte Digitalisierungsminister Armin Willingmann am Dienstag mit. Er kündigte an, die Förderung in den kommenden Jahren ausbauen zu wollen. "Die Corona-Pandemie hat die ohnehin rasante technologische Entwicklung nochmals beschleunigt", sagte der SPD-Politiker. "Daher gilt es jetzt mehr denn je, den digitalen Anschluss zu halten, um im Aufschwung nach der Krise durchstarten zu können."

Allein über das Förderprogramm "Sachsen-Anhalt Digital" seien seit Ende 2018 mehr als 1.000 Projekte mit gut 67 Millionen Euro gefördert worden. Außerdem unterstützte das Land Digitalisierungsvorhaben der Kommunen wie Digitalisierungszentren oder die digitale Erschließung des Quedlinburger Domschatzes.

Der Ausbau des Breitband-Internets, eine Grundvoraussetzung der Digitalisierung, kam in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Landes zuletzt in Fahrt. 87,5 Prozent der privaten Haushalte hatten laut Willingmann Ende vergangenen Jahres Anschluss an eine Internetleitung mit mindest 50 Megabit pro Sekunde. Das waren 9,2 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.