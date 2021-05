Heilbronn

E-Scooter-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

25.05.2021, 18:27 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein E-Scooter-Fahrer am Dienstag in Heilbronn tödlich verletzt worden. Der 30-Jährige starb auf dem Weg ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Warum und wie genau er von dem Lastwagen erfasst wurde, war am Abend noch unklar. Ein Gutachter soll den Unfall rekonstruieren.