Neuwied

Frisch betanktes Sportboot explodiert im Hafen

25.05.2021, 21:53 Uhr | dpa

Ein frisch betanktes Sportboot ist am Dienstag im Jachthafen Neuwied explodiert. Der 74-Jährige Besitzer wurde leicht verletzt und im Krankenhaus erstversorgt, wie die Polizei mitteilte. Als er am Nachmittag nach dem Tanken den Motor startete, hätten sich vermutlich Benzindämpfe entzündet und seien explodiert, hieß es. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Boot ist im Hafenbecken gesunken. Es lag in einer Tiefe von etwa 3,50 Meter. Die Bergungsarbeiten waren am Abend noch im Gange.