Hohe Börde

Unfall mit drei Lastwagen auf der A2: Fahrer befreit

26.05.2021, 10:01 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A2 westlich von Magdeburg ist ein Lastwagenfahrer verletzt worden. Nahe dem Rasthof Börde übersah am Mittwochmorgen ein Lastwagenfahrer das Stauende an einer Baustelle, fuhr auf einen langsam fahrenden Sattelzug auf und schob diesen auf einen dritten Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Der 51 Jahre alte Fahrer wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.