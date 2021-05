Berlin

Versicherungsbilanz: 2020 weniger Unwetterschäden

26.05.2021, 10:53 Uhr | dpa

Unwetter mit Sturm, Hagel und Starkregen haben im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt einen geringeren Versicherungsschaden verursacht als 2019. Der Gesamtschaden lag bei 44 Millionen Euro, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten "Naturgefahrenbilanz" des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft hervorgeht. Erfasst worden seien versicherte Schäden an Haus und Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie erstmals an Autos. Im Jahr 2019 war laut einer Sprecherin ein Schaden von 48 Millionen Euro entstanden. Damals wurden Kraftfahrzeuge nicht mit eingerechnet. 2020 machten sie den Angaben zufolge rund vier Millionen Euro aus.