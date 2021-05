Schwerin

Weniger Arbeitsstunden im Verarbeitenden Gewerbe

26.05.2021, 15:37 Uhr | dpa

Durch die vielfache Kurzarbeit ist die Zahl der Arbeitsstunden in größeren Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe Mecklenburg-Vorpommerns im vergangenen Jahr spürbar zurückgegangen - allerdings weniger als im Bundesschnitt. In den Betrieben mit mindestens 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden 2020 rund 78,7 Millionen Arbeitsstunden erbracht, etwa 4,6 Millionen Stunden oder 5,5 Prozent weniger als noch 2019, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten sei im vergangenen Jahr mit rund 53 000 stabil geblieben. Bundesweit seien die Arbeitsstunden im vergangenen Jahr in diesem Bereich um 7 Prozent gesunken.