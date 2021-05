Trendelburg

Scheune brennt aus: 100 000 Euro Schaden

26.05.2021, 15:57 Uhr | dpa

Beim Brand einer Scheune in Nordhessen ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Die Flammen vernichteten das als Hobbywerkstatt genutzte Fachwerkgebäude sowie dort abgestellte Fahrzeuge und Material, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch in Trendelburg (Kreis Kassel) aus. Eine Zeitungsausträgerin habe die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Scheune bereits lichterloh. Die Ursache stand zunächst nicht fest. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus. Während der Löscharbeiten blieb die Bundesstraße 83 zeitweise gesperrt.