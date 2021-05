Magdeburg

Corona-Geld vom Bund für fünf neue Sommerfestivals

26.05.2021, 18:55 Uhr | dpa

Drei Städte und zwei Landkreise in Sachsen-Anhalt bekommen Geld vom Bund für die Wiederbelebung der Kulturszene im Sommer. So gibt es Geld für das Magdeburger Programm "Auf die Plätze!", für "Halexa, wohin gehen wir heute?" in Halle (Saale), den "Kultursommer2021 in Dessau-Roßlau", die "Barbarawochen" des Landkreises Wittenberg und den "Kultursommer 2021 des Salzlandkreises", wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Die Entscheidung traf demnach der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes.

Die Landkreise und Städte erhalten Förderungen aus dem rund 30 Millionen Euro umfassenden Bundesprogramm "Kultursommer 2021". Voraussetzung für die Förderung war, dass die Antragsteller ein neues Kulturprogramm sowie ein Hygienekonzept entwickelten. Regelmäßig stattfindende Festivals wie etwa jährliche Sommerfestivals oder Stadtfeste konnten nicht gefördert werden.

Insgesamt fördert der Bund deutschlandweit mit dem Programm 63 kreisfreie Städte und 54 Landkreise. Ziel ist, den in der Pandemie besonders gebeutelten Künstlerinnen und Künstlern wieder Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen - etwa bei Open-Air-Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen oder Ausstellungen. Die Gelder für den "Kultursommer 2021" kommen vom milliardenschweren Rettungsprogramm "Neustart Kultur" der Bundesregierung.