Bad Dürrenberg

Weinberg in Bad Dürrenberg für Landesgartenschau 2023

27.05.2021, 06:19 Uhr | dpa

Im einstigen Sole-Kurort Bad Dürrenberg bei Merseburg (Saalekreis) entsteht viel Neues für die Landesgartenschau 2023. Dabei besinnen sich die Organisatoren auf eine alte Tradition: Sie wollen den Weinbau wiederbeleben. Im Kurpark wurde dafür ein Weinberg angelegt, wie die Organisatoren mitteilten. Dies sei ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung der 5. Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt, die in zwei Jahren Besucher (21. April bis 15. Oktober 2023) anlocken soll. Nach bisherigen Angaben wurden rund 900 Reben der relativ neuen Weißweinsorte Souvignier gris für den Weinberg gesetzt.

Den Kern des etwa 15 Hektar großen Areals der Landesgartenschau bildet der Kurpark. Mit dem Weinanbau solle Bad Dürrenberg, das für sein Gradierwerk bekannt ist, wieder mehr ins Licht der gut 1000 Jahre alten Kulturlandschaft Saale-Unstrut gerückt werden, hieß es. Diese ist rund um Freyburg (Burgenlandkreis) für ihre Weine bekannt.