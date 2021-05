Gardelegen

Altmark Festspiele beginnen Festspielsommer am 19. Juni

27.05.2021, 15:03 Uhr | dpa

Die Altmark Festspiele bringen vom 19. Juni an wieder Musik und Kultur an verschiedene Ort der Region im Norden Sachsen-Anhalts. Zum Auftakt werde im Jagdschloss Letzlingen der Schauspieler Michael Rotschopf gemeinsam mit Reinhard Seehafer am Klavier die Lesung "Weltliteratur und Musik" gestalten, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Texte des britischen Philosophen, Mathematikers und Nobelpreisträgers Bertrand Russell würden etwa mit Werken von Schostakowitsch kombiniert. Am 26. Juni sei eine Lichternacht in der Alten Burg Apenburg geplant, bei der Mitglieder der Staatskapelle Berlin musizieren. Am 24. und 25. Juli soll es auf dem Arendsee Konzerte zum Sonnenaufgang geben.