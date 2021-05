Schwerin

Die meisten Verkehrsunfälle in Ortschaften

27.05.2021, 16:21 Uhr | dpa

Die meisten Verkehrsunfälle in Mecklenburg-Vorpommern passieren in Ortschaften. Dort werden auch die meisten Menschen verletzt, wie aus dem Bericht des Statistischen Landesamtes zu den Straßenverkehrsunfällen 2020 hervorgeht, den das Amt am Donnerstag veröffentlicht hat.

Demnach geschahen 62,6 Prozent aller Unfälle innerorts - genau 3849 von 6144. In den Ortschaften wurden zudem 63,5 Prozent aller Leichtverletzten und 44 Prozent aller Schwerverletzten sowie 25,7 Prozent aller Verkehrstoten gezählt.

Die meisten Verkehrstoten gab es auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen außerhalb von Ortschaften mit 44 von 70, was einem Anteil von 62,9 Prozent entspricht. Die Autobahnen sind relativ sicher mit einem Anteil von 11,4 Prozent bei den Verkehrstoten und 7,9 Prozent bei den Schwerverletzten.