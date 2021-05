Apolda

Hundertwasser-Schau in Apolda nun doch noch

27.05.2021, 16:27 Uhr | dpa

Das Kunsthaus Apolda (Kreis Weimarer Land) kann seine bislang der Corona-Pandemie zum Opfer gefallene Ausstellung des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) wohl doch noch in diesem Jahr zeigen. Bleibt es bei sinkenden Infektionszahlen, soll das vom 12. Juni an möglich sein, wie der Kunstverein Apolda Avantgarde am Donnerstag mitteilte. Die Ausstellung soll dann bis 19. Dezember zu besichtigen sein.

Weil für die Schau mit dem Titel "Schönheit ist ein Allheilmittel" schon erhebliche finanzielle Vorleistungen erbracht wurden, sollen nun zwei andere in diesem Zeitraum geplante Ausstellungen auf 2022 verschoben werden.

Die Hundertwasser-Schau mit rund 80 Arbeiten sollte eigentlich schon am 16. Januar eröffnet werden. Das verhinderte allerdings der Corona-Lockdown, der auch das Apoldaer Ausstellungshaus seit November zur Schließung zwang.