Schwerin

MV lockert Kontaktbeschränkungen ab 1. Juni

27.05.2021, 19:37 Uhr | dpa

Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie werden in Mecklenburg-Vorpommern vom 1. Juni an gelockert. Dann dürfen sich bis zu zehn Menschen aus fünf Haushalten treffen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin mitteilte. Bislang dürfen sich zwei Haushalte im Nordosten treffen. Weitere Lockerungen wie private Feiern sollen demnach schrittweise erfolgen. Hochzeitsfeiern sollen laut Schwesig vom 1. Juni an mit bis zu 30 Menschen möglich sein. Weitere private Feiern sollen demnach ab 11. Juni möglich sein.

Zuletzt waren am Mittwoch Öffnungsschritte für den Tourismus festgelegt worden. Vom 4. Juni an können demnach auswärtige Gäste wieder Ferien in MV machen. Zuvor waren bereits Öffnungen für den Handel oder die Gastronomie beschlossen worden. Die Lockerungsschritte der vergangenen Tage mussten am Donnerstag zudem noch in die Corona-Landesverordnung eingearbeitet werden.

"Es ist gut, dass die lebensferne Regelung, lediglich Treffen von zwei Haushalten zu erlauben, vom Tisch ist", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg. "Angesichts der Lockerungen im Kulturbereich wäre womöglich aus einer Familienfeier pro forma eine Kulturveranstaltung geworden, um die Gäste empfangen zu können."

Die landesweite Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag indes weiter auf nun 19,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit noch bei 42,3.