Bad Endorf

Lkw erfasst 73-Jährigen: Mann stirbt

27.05.2021, 21:22 Uhr | dpa

Ein 73 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstag in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch am Unfallort, seine Lebensgefährtin und der Lkw-Fahrer erlitten einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Der 73-Jährige war mit seiner Freundin zuvor in einem Imbiss. Zunächst habe die Frau dann die Bahnhofstraße überquert, so die bisherigen Erkenntnisse. Der Mann wollte ihr folgen. Er befand sich unmittelbar vor dem Führerhaus eines wartenden Lkw.

Als an einer Ampel die Farbe umsprang, habe sich der Lkw in Bewegung gesetzt und den Mann erfasst, so die Polizei weiter - ohne zu beschreiben, auf welche Farbe die Ampel wechselte. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls vom Donnerstagnachmittag.