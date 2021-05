Mülsen

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Mülsen

28.05.2021, 06:39 Uhr | dpa

Zwei Frauen sind bei einem Unfall in Mülsen (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin sei beim Abbiegen mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Sowohl sie als auch die 28 Jahre alte Beifahrerin des anderen Autos kamen in ein Krankenhaus. Angaben darüber, ob auch der 37 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag verletzt wurde, machte die Polizei zunächst nicht.