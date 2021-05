Stahnsdorf

Ab Sonntag in Berlin und Brandenburg erst einmal trocken

28.05.2021, 07:53 Uhr | dpa

Noch zwei Tage mit einigen Schauern und Gewittern, dann bleibt es erst einmal trocken in Berlin und Brandenburg. Am Freitag und Samstag ist der Himmel zunächst dicht bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Die Wolkendecke lockere am Freitag erst gegen Abend auf, am Samstag hingegen ziehen die Wolken bereits am Nachmittag ab. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad.

Am Sonntag dann ein Lichtblick zum Maiende, denn bei Temperaturen bis zu 21 Grad bleibe es den gesamten Tag heiter und trocken. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibe das Wetter in Berlin und Brandenburg freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad.