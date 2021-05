Darmstadt

Überfallopfer mit Messer bedroht und mit Reizgas besprüht

28.05.2021, 10:22 Uhr | dpa

Eine Gruppe von Angreifern hat am Freitag in Darmstadt vier Männer und Frauen mit einem Messer bedroht und ihnen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die vier bis sechs unbekannten Täter hätten am frühen Morgen Geld von ihren Opfern gefordert und ihre Rucksäcke durchsucht, teilte die Polizei mit. Allerdings konnten sie nichts Wertvolles finden und flüchteten ohne Beute. Die überfallenen Männer und Frauen im Alter zwischen 28 und 58 Jahren mussten sich wegen der Pfefferspray-Attacke ärztlich behandeln lassen. Die Täter sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein.