Magdeburg

IT-Manager aus Halle ist neuer Arbeitgeberpräsident

28.05.2021, 17:17 Uhr | dpa

Marco Langhof ist neuer Arbeitgeberpräsident in Sachsen-Anhalt. Die Mitgliederversammlung der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sprach ihm für eine dreijährige Amtszeit das Vertrauen aus, wie ein Sprecher am Freitag in Magdeburg mitteilte. Schwerpunkte seiner Arbeit seien die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, der Strukturwandel im Braunkohlenrevier und in der Automobilindustrie. Langhof ist Geschäftsführer des IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens Teleport GmbH (Halle). Er folgt Klemens Gutmann, der seit 2006 Arbeitgeberpräsident des Landes war.