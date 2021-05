Offenbach am Main

Trocken und heiter in Hessen

29.05.2021, 13:53 Uhr | dpa

Es bleibt in den nächsten Tagen trocken in Hessen. Die Menschen können sich sogar teils auf heiteres Wetter einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Auf eine klare Nacht folgt demnach ein Sonntag mit Sonne und Höchstwerten zwischen 19 bis 22 Grad, in Hochlagen um 18 Grad.

Und auch die Nacht zum Montag wird laut Prognosen der Meteorologen trocken und meist klar. Örtlich kann es neblig werden bei Tiefstwerten zwischen 6 und 10 Grad. Am Montag ist es teils sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad, in Hochlagen um 19 Grad.