Bad Nauheim

Kneipp-Ampeln in Bad Nauheim eingeweiht

29.05.2021, 15:00 Uhr | dpa

Der Pfarrer und "Wasserdoktor" Sebastian Kneipp lotst ab sofort als Ampelmännchen Passanten in Bad Nauheim über die Straße. Die Fußgängerampeln mit der Silhouette Kneipps wurden am Samstag offiziell in der hessischen Kurstadt eingeweiht. Anlass ist der 200. Geburtstag des Naturheilkundlers (1821-1897). Es seien die bundesweit ersten Kneipp-Ampeln, teilte der Kneipp-Bund Hessen dazu mit. Das rote Licht zeigt einen stehenden, das grüne Licht einen gehenden Pfarrer. Die Gießkanne in seiner Hand verweist auf die Kneipp-Therapie, die unter anderem Wassergüsse beinhaltet.

Bad Nauheim darf sich nach eigenen Angaben seit 2011 "Kneippkurort" nennt. Die Stadt in der Wetterau verfügt unter anderem über Becken zum Wassertreten. Kneipp ist übrigens nicht das erste berühmte Ampelmännchen in Bad Nauheim: US-Musiklegende Elvis Presley, der während seiner Zeit als Soldat in der Stadt wohnte, regelt hier an zwei Stellen bereits den Verkehr.