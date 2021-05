Iserlohn

Schlagring und Elektroschocker: Mordkommission ermittelt

29.05.2021, 15:33 Uhr | dpa

Nach einer martialischen Schlägerei zwischen einem jungen Pärchen und einem 19-Jährigen am Freitagabend in Iserlohn ermittelt jetzt eine Mordkommission wegen versuchter Tötung. Als tatverdächtig gelten alle drei.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Samstag mitteilte, waren im Verlauf der Schlägerei ein verbotener Schlagring, ein verbotener Elektroschocker und eine Schere als Waffe eingesetzt worden. Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, fand sie einen verletzten Tatverdächtigen.

Das Paar aus Hagen - eine 22-Jährige und ihr 23-Jähriger Begleiter - wurde kurz nach der Flucht in Hohenlimburg entdeckt. Die beiden Männer mussten zunächst in Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei wurden festgenommen, später aber wieder entlassen, heißt es im Polizeibericht. Über das Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.