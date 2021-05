Fockendorf

Brand auf Campingplatz zerstört mehrere Wohnwagen

29.05.2021, 15:36 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Pahna bei Altenburg sind vier Wohnwagen zerstört worden. Sieben weitere Wagen, teils mit Vorzelten, seien am Samstag beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher in Erfurt. Das Feuer war den Angaben zufolge von einem Campingwagen ausgegangen, in dem nach ersten Erkenntnissen eine Gasflasche explodiert war. Die Flammen hätten auf die benachbarten Stellflächen übergegriffen. Inzwischen seien sie gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von mindestens 100 000 Euro aus. Die Brandursache war noch ungeklärt. Der Campingplatz sei angesichts der Corona-Lockerungen und des recht schönen Wetters gut besucht gewesen.