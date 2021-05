Neustadt am Rübenberge

Betrunkener kracht in Familienwagen: Drei Verletzte

30.05.2021, 13:00 Uhr | dpa

Bei einem mutmaßlichen Autorennen ist ein betrunkener 31-Jähriger in Neustadt am Rübenberge frontal in den Wagen einer vierköpfigen Familie gekracht. Die Eltern und ein Kind wurden bei dem Zusammenstoß am Samstag leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war viel zu schnell hinter einem anderen Wagen hergerast, nach rechts von der Straße abgekommen und dann in den entgegenkommenden Wagen geknallt. Der Unfallverursacher kletterte unverletzt aus seinem Wagen und floh zunächst zu Fuß.

Alarmierte Polizisten nahmen ihn in der Nähe fest. Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille. Der Mann hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen und hatte auch keine Nummernschilder. Nach dem Fahrer des zweiten Wagens, der ebenfalls keine Nummernschilder hatte, wird gefahndet. Der Sachschaden beträgt 11 000 Euro. Die Durchfahrtsstraße an der Unfallstelle im Ortsteil Himmelreich musste vier Stunden gesperrt werden.