Buchholz in der Nordheide

Handball-Luchse nach Niederlage in Relegation vorm Abstieg

30.05.2021, 18:27 Uhr | dpa

Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten droht der Abstieg in die 2. Liga. Am Sonntag verlor die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec das Relegationshinspiel gegen den Zweitligisten Füchse Berlin mit 22:24 (14:10) und muss im Rückspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) in der Hauptstadt mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen, um sicher in der Bundesliga zu bleiben. Ein Sieg mit zwei Toren Differenz würde reichen bei mehr erzielten Treffern als im Hinspiel.

Die Gäste waren bis kurz vor der Pause ebenbürtig. Dann warfen sich die Luchse einen klaren Vorsprung heraus. Nach dem Seitenwechsel schrumpfte die Führung aber, da den Gastgeberinnen mehr als acht Minuten kein Treffer gelang. Zwar erspielten sich die Luchse erneut einen Vorsprung von vier Toren, doch der Zweitligist steckte nicht auf und konnte das Blatt wenige Minuten vor Spielende wenden.