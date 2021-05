Cuxhaven

Bund ordnet maritime Notfallvorsorge in Nord- und Ostsee neu

31.05.2021, 02:08 Uhr | dpa

Mit vier Mehrzweckschiffen sorgt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes rund um die Uhr für Sicherheit in Nord- und Ostsee. Im Havariefall sollen sie schnell vor Ort sein, daher ist eines in der Nordsee, die anderen an der Ostsee in Kiel, Warnemünde und Saßnitz stationiert. Künftig soll die maritime Notfallvorsorge zentral von Cuxhaven aus koordiniert werden. Das Reedereizentrum geht am heutigen Montag (11.00 Uhr) offiziell an den Start. Zur Eröffnung haben sich Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, sowie Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, angekündigt.