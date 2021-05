Rackwitz

Zusammenstoß mit Auto: 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt

31.05.2021, 05:47 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 14 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Er sei am Sonntagabend in Rackwitz (Landkreis Nordsachsen) beim Abbiegen aus einem Nebenweg auf die Eilenburger Chaussee von einem 50 Jahre alten Autofahrer erfasst worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.