Groß-Rohrheim

Vater bedroht Frau und Kinder mit Schreckschusswaffe

31.05.2021, 07:27 Uhr | dpa

Nach einem Familienstreit in Groß-Rohreim (Kreis Bergstraße) hat ein Mann seine Frau und vier Kinder mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der 42-Jährige hatte am Sonntagabend vor dem Haus einen Schuss abgegeben, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Anschließend verließ der Mann das Grundstück, bevor die Einsatzkräfte ankamen. Die Beamten brachten die 41-jährige Frau und die vier Kinder im Alter zwischen sieben Jahren und zwei Monaten in Sicherheit. Der flüchtige 42-Jährige wurde mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot der Polizei gesucht, so der Polizeisprecher. Er konnte nach zwei Stunden gefasst und festgenommen werden.