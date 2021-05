Laupheim

Auto überschlägt sich: Frau schwer verletzt

31.05.2021, 08:51 Uhr | dpa

Eine Frau hat sich in Laupheim mit ihrem Wagen nach einem Zusammstoß mit einem anderen Auto überschlagen und schwer verletzt. Die 54-Jährige war Sonntag im Kreis Biberach unterwegs, als sie mit ihrem Wagen gegen ein weiteres Auto prallte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.