Halle (Saale)

Umsatz des Baugewerbes im ersten Quartal eingebrochen

31.05.2021, 11:15 Uhr | dpa

Zum Jahresbeginn ist der Umsatz des Bauhauptgewerbes in Sachsen-Anhalt deutlich gesunken. Hoch- und Tiefbau zusammen erzielten zwischen Januar und März einen Erlös von 380 Millionen Euro und damit 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Im Vergleich zum Schlussquartal 2020 erholten sich Auftragseingänge allerdings leicht. Sie lagen zuletzt bei rund 537 Millionen Euro - ein Prozent höher als Ende des vergangenen Jahres.