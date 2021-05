Kassel

Massenveranstaltungen: Testzentren stocken Kapazitäten auf

31.05.2021, 12:02 Uhr | dpa

Ob beim Friseurbesuch, beim Einkauf oder in der Gastronomie: Im Kampf gegen das Coronavirus ist oftmals ein negativer Schnelltest Voraussetzung. In Hessen rüsten sich Testzentren jetzt auch für mögliche Massentestungen. "Wenn Großveranstaltungen wie Fußsballspiele und Messen wieder losgehen, rechnen wir mit einem Ansturm", sagt etwa Bosko Nedovic vom Covimedial-Testzentrum in Kassel. In dem kürzlich eröffneten Zentrum können ihm zufolge bis zu 10 000 Tests täglich durchgeführt werden.

Ein negatives Ergebnis, der Nachweis ausreichender Impfungen oder einer Corona-Genesung ist für Gastgewerbe und Kultur in der Regel vorgeschrieben. In Hessen gibt es derzeit laut Sozialministerium 1222 Corona-Testzentren. Darunter sind unter anderem Apotheken, Arztpraxen und auch Stationen von Hilfsorganisationen.