Hirschhorn (Neckar)

Nazisymbole auf Schaufensterscheiben entdeckt

31.05.2021, 12:05 Uhr | dpa

Unbekannte haben im südhessischen Hirschhorn Schaufenster mit Nazisymbolen beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckte eine Passantin die mit schwarzer Farbe aufgemalten Hakenkreuze und SS-Runen bereits am Samstagnachmittag an einem Büro mitten in der Fußgängerzone. In dem Haus ist der Polizei zufolge das örtliche Büro des Deutschen Gewerkschaftsbundes untergebracht. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Die Ermittler suchen Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben könnten.