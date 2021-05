Schriesheim

Unbekannter überfällt Postfiliale in Schriesheim

31.05.2021, 12:08 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Postfiliale überfallen. Der Mann überwältigte eine Angestellte und erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dann fesselte und knebelte er die Frau und flüchtete mit einem Kastenwagen. Die Angestellte befreite sich wenig später selbst und alarmierte die Beamten.

Die Polizei suchte nach dem Überfall am Montagmorgen mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Zeugen der Tat sollen sich bei der Polizei Mannheim melden.