Eslohe (Sauerland)

Zweijähriges Mädchen durch Hundebisse schwer verletzt

31.05.2021, 14:57 Uhr | dpa

Ein zweijähriges Mädchen ist in Eslohe im Sauerland durch Hundebisse schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste das Kind von einem Rettungshubschreiber ins Krankenhaus geflogen werden. Nach bisherigen Ermittlungen war das Kind am Samstagabend unbemerkt in eine Auseinandersetzung von zwei Hunden geraten und von einem Tier gebissen worden. Die beiden Hunde blieben bei den Besitzern.