Padenstedt

Regionalzug prallt vor Neumünster gegen Holzbalken

31.05.2021, 16:25 Uhr | dpa

Ein Regionalzug ist bei Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegen einen Holzbalken geprallt - und konnte nicht mehr weiterfahren. Unbekannte Täter hatten offenbar einen Zaunpfahl auf die Gleise gelegt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Regionalexpress musste am Sonntagabend auf dem Weg von Hamburg nach Neumünster eine Schnellbremsung einlegen, bei der jedoch niemand verletzt wurde. Die mehr als 100 Reisenden mussten in einen bereitgestellten Zug wechseln. Da die Bahnstrecke während des Polizei-Einsatzes gesperrt wurde, kam es zu Verspätungen bei anderen Zügen.