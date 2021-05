Magdeburg

Im Modellprojekt Stadtrundfahrten in Magdeburg möglich

31.05.2021, 18:07 Uhr | dpa

In Magdeburg sind im Rahmen eines Modellprojektes wieder Stadtrundfahrten möglich. An diesem Dienstag starte der rote Doppeldeckerbus mit zwei Rundfahrten für Kinder, teilte Magdeburg Marketing am Montag mit. Ab Mittwoch gebe es wieder regulär zweimal eine Rundfahrt vom Alten Markt aus. Magdeburg Marketing hatte das Modellprojekt beantragt, das Wirtschaftsministerium genehmigte es. Wer in den Doppeldecker einsteigen will, muss einen negativen Test nachweisen, Geimpfte und Genesene dürfen ohne Test mitfahren. An Bord gelten die üblichen Hygieneregeln, wie es weiter hieß.