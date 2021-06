Stolberg

Jugendlicher bei Kletterunfall in Steinbruch schwer verletzt

01.06.2021, 06:23 Uhr | dpa

Bei einem Kletterunfall in einem stillgelegten Steinbruch bei Aachen ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Als sich seine Freunde gerade auf dem Gelände umsahen, stieg der 15-Jährige am Montagnachmittag auf das Dach einer ehemaligen Werkshalle in dem Steinbruch in Stolberg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das marode Dach gab nach und der Jugendliche stürzte aus einer Höhe von etwa sechs Metern zu Boden. Der 15-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.