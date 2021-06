Offenbach am Main

Sonniger Dienstag mit teils böigem Wind

01.06.2021, 07:03 Uhr | dpa

Das Wetter am Dienstag in Nordrhein-Westfalen wird sonnig und warm mit teils böigem Wind. Bei Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad in Ostwestfalen und bis zu 27 Grad am Niederrhein bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Nur im Nordosten halten sich noch ein paar Wolken am Himmel. Außerdem ist mit schwachem bis mäßig auffrischendem Wind aus Ost bis Südost und mit starken Böen in der Eifel zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bei Tiefstwerten zwischen acht und zwölf Grad weitestgehend klar und trocken.