Offenbach am Main

Sonne und teils böiger Wind

01.06.2021, 07:05 Uhr | dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf einen sonnigen Dienstag mit teils böigem Wind einstellen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad und bis zu 27 Grad entlang von Mosel und Rhein bleibt es trocken und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In beiden Ländern ist zudem mit mäßigem, teils frischem bis böigem Wind aus Ost bis Südost zu rechnen. In den höheren Lagen kann es sogar zu starken Böen kommen. In der Nacht zum Mittwoch wird es klar bis locker bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 7 und 12 Grad. In der Eifel ist mit bis zu 4 Grad zu rechnen.