Tutow

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 110

01.06.2021, 07:12 Uhr | dpa

Wegen plötzlich einsetzender gesundheitlicher Probleme hat eine 48-Jährige auf der B 110 die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall an einer Baustelle zwischen Tutow und Zemmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurden am Montagabend zwei Menschen verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto der Frau stieß mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 70-jährige Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen.