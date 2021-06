Bad Kreuznach

Dehoga: Komplette Öffnung "dringend erforderlicher Schritt"

01.06.2021, 13:42 Uhr | dpa

Zwei Gäste stoßen am Morgen auf der Terrasse einer Gaststätte am Mainzer Dom mit einem Bier an. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das rheinland-pfälzische Gastgewerbe hat die umfassenden Lockerungen für Gastronomie und Hotellerie begrüßt, die an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. "Gerade für ein touristisch geprägtes Bundesland wie Rheinland-Pfalz ist die komplette dauerhafte Öffnung der Hotels mit Restaurants, Wellness-, Sport- und Freizeiteinrichtungen existenziell notwendig", sagte der Präsident des Landesverbandes im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Gereon Haumann, am Dienstag. "Das war ein dringend erforderlicher Schritt für unsere Branche." Gastgeber, Mitarbeiter und Gäste erhielten mit diesem Öffnungsschritt nun die dringend benötigte Planungssicherheit, um in die Sommersaison in Rheinland-Pfalz zu starten.