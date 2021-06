Schwerin

MV lässt größere Familienfeiern in Gaststätten vorzeitig zu

01.06.2021, 13:43 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind von Donnerstag an wieder größere Familienfeiern möglich. So können zu Geburtstagen oder Hochzeiten in Gaststätten bis zu 30 Personen zusammenkommen, teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin mit. Zunächst sollte das erst ab 11. Juni wieder möglich sein. Aufgrund der geringen Infektionszahlen habe dieser Termin nun aber vorgezogen werden können. Für Feiern in privaten Räumen gelte diese Änderung allerdings noch nicht.