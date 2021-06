Kempten (Allgäu)

"Nicht legal": Mann will Joghurts mit Filmgeld bezahlen

01.06.2021, 16:49 Uhr | dpa

Ein Kind und ein Erwachsener halten Spielgeld in den Händen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Mit Filmgeld hat ein Mann in einem Drogeriemarkt in Kempten bezahlen wollen. Der 36-Jährige soll versucht haben, zwei Joghurts mit einem falschen Fünf-Euro-Schein zu bezahlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Einer aufmerksamen Kassiererin fiel der mutmaßliche Betrug am Montag jedoch rechtzeitig auf. Die Polizei fand im Geldbeutel des Mannes einen weiteren gefälschten Zehn-Euro-Schein.

Auf den Geldscheinen war der Polizei zufolge recht klein sinngemäß in Englisch aufgedruckt "Nicht legal - dient als Filmrequisite". Sogenanntes Filmgeld ist eigentlich für Drehs gedacht, wird aber in vielen Online-Shops angeboten und sieht oft täuschend echt aus.