Bergisch Gladbach

Hoverboard brennt: Wohnung nicht mehr bewohnbar

01.06.2021, 22:49 Uhr | dpa

Ein brennendes Hoverboard im Wohnzimmer hat eine Wohnung in Bergisch-Gladbach unbewohnbar gemacht. Die Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Als die Feuerwehr eintraf, gab es eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Mit einer Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte über den Balkon in die Wohnung. Sie kühlten das brennende Hoverboard herunter und brachten es auf den Balkon. Durch das rauchfreie Treppenhaus wurden die weiteren Bewohner des Hauses ins Freie geführt.

Im Wohnzimmer entstand ein erheblicher Rauchschaden. Die Wohnung ist daher vorübergehend nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. 33 Feuerwehrleute waren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Ein Hoverboard ist eine Art Skateboard, das elektrisch betrieben wird. Der Fahrer lenkt und beschleunigt allein durch Gewichtsverlagerung. Immer wieder gibt es Berichte, dass sie in Brand geraten oder explodieren - etwa beim Laden des Akkus. In den USA etwa wurden die beliebten Roller 2016 auf den Arealen vieler Hochschulen verboten, auch die drei größten US-Fluggesellschaften haben die E-Roller an Bord verboten.