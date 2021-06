Kelheim

Brand in Dachgeschoßwohnung mit schwer verletzter Person

02.06.2021, 04:58 Uhr | dpa

In Kelheim nahe Regensburg hat eine Person bei einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung schwere Verbrennungen erlitten. Das Brandopfer habe sich zum Zeitpunkt des Brandes im Dachgeschoß des Hauses aufgehalten, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Nach dem Brand sei die schwer verletzte Person mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zunächst konnte den Angaben zufolge nicht geklärt werden, wie es zu dem Brand kam. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.