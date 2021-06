Leverkusen

19-Jähriger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

02.06.2021, 07:43 Uhr | dpa

Ein 19-Jähriger ist in Hamm von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann überquerte am Dienstag einen Fußgängerübergang an einer Kreuzung in Hamm-Mitte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin übersah ihn und ihr Wagen stieß mit ihm zusammen. Der 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.